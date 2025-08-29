Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη στον 2ο κύκλο της σειράς
Κάνει check-in στην αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1
Η αγωνία κορυφώνεται για τον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «GRAND HOTEL», καθώς μια νέα, δυναμική παρουσία έρχεται για να αλλάξει τις ισορροπίες. Η γνωστή ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη εισβάλλει στη σειρά ως Φρίντα Ζάππα, η πιστή φίλη της Αλίκης, με έναν και μοναδικό σκοπό: να τη σώσει από τον Ρήγα.
ΤΟ WHO IS WHO ΤΗΣ ΦΡΙΝΤΑΣ ΖΑΠΠΑ
ΟΝΟΜΑ: Φρίντα
ΕΠΩΝΥΜΟ: Ζάππα
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δικηγόρος
ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Παιδική φίλη της Αλίκης. Σπούδαζαν μαζί στο Παρίσι και ήταν αχώριστες.
ΠΑΡΟΝ: Έρχεται για να κάνει έκπληξη στην Αλίκη
ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσει την Αλίκη, ώστε να απαλλαγεί από τον Ρήγα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Αποφασιστική, δυναμική, φεμινίστρια, επαναστάτρια
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Ο έρωτας της χτυπά την πόρτα
