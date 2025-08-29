Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη στον 2ο κύκλο της σειράς

Η αγωνία κορυφώνεται για τον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «GRAND HOTEL», καθώς μια νέα, δυναμική παρουσία έρχεται για να αλλάξει τις ισορροπίες. Η γνωστή ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη εισβάλλει στη σειρά ως Φρίντα Ζάππα, η πιστή φίλη της Αλίκης, με έναν και μοναδικό σκοπό: να τη σώσει από τον Ρήγα.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΗΣ ΦΡΙΝΤΑΣ ΖΑΠΠΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΝΟΜΑ: Φρίντα

ΕΠΩΝΥΜΟ: Ζάππα

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δικηγόρος

ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Παιδική φίλη της Αλίκης. Σπούδαζαν μαζί στο Παρίσι και ήταν αχώριστες.

ΠΑΡΟΝ: Έρχεται για να κάνει έκπληξη στην Αλίκη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσει την Αλίκη, ώστε να απαλλαγεί από τον Ρήγα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Αποφασιστική, δυναμική, φεμινίστρια, επαναστάτρια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Ο έρωτας της χτυπά την πόρτα