GNTM: Επιστρέφει για έβδομη σεζόν στο Star – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχών (trailer)

Το GNTM ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τους τηλεοπτικούς δέκτες, καθώς το Star επιβεβαίωσε και επίσημα την επιστροφή του κορυφαίου reality μόδας για έβδομη σεζόν. Η είδηση ήρθε να κορυφώσει τον ενθουσιασμό των φαν της μόδας, με το κανάλι να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ, μόλις λίγες ημέρες μετά τη λαμπερή ολοκλήρωση του έκτου κύκλου.

Η αρχή για τη νέα εποχή του διαγωνισμού έγινε το βράδυ της Παρασκευής (29/12), αμέσως μετά την ανάδειξη της μεγάλης νικήτριας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε κλίμα συγκίνησης, ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό για τη θερμή ανταπόκριση και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, ανανεώνοντας το ραντεβού για τον έβδομο κύκλο του show μόδας.

Με το κάστινγκ να έχει ήδη ανοίξει, το Star καλεί πλέον νέα αγόρια και κορίτσια, από 18 ετών και άνω, να διεκδικήσουν μια θέση στον χώρο της μόδας.

Το τρέιλερ που είναι ήδη στον «αέρα» αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για όσους διαθέτουν το θάρρος και το ταλέντο να μετατρέψουν το όνειρό τους σε επαγγελματική πραγματικότητα, συμμετέχοντας στις διαδικασίες επιλογής για το επόμενο Greece’s Next Top Model.

Δείτε παρακάτω το trailer: