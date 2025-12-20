Μεγάλη νικήτρια του GNTM η Ξένια Τσίρκοβα – Εντυπωσίασε κοινό και κριτές και συγκέντρωσε 116 βαθμούς

Η Ξένια Τσίρκοβα είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM για το 2025, η οποία στον τελικό το βράδυ της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου, συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία, μαζεύοντας συνολικά 116 βαθμούς.

Ο Ανέστης Τεντέσκι και ο Γιώργος Τοκμετζίδης έμειναν πίσω με 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.

Στις τελευταίες δοκιμασίες, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.

Η Ξένια Τσίρκοβα ωστόσο κατάφερε να εντυπωσίασε γρήγορα τους κριτές με τις πόζες της.

Η Ξένια Τσίρκοβα πέρα από τον τίτλο του GNTM κέρδισε και τα πολυπόθητα έπαθλα: 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση, υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η νικήτρια η βουρκωμένη.