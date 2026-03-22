Γιώργος Τσαγκαράκης: Εκτός «Cash or Trash» – Η ανακοίνωση του Star

«Έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής «Cash or Trash» αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός Star, αναφορικά με την υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συμμετείχε στο «Cash or Trash», με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη ως αγοραστής και συλλέκτης εδώ και περίπου 3 χρόνια, ενώ έχει και δικές του εκπομπές δημοπρασιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης είχε μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών από τις 24 Φεβρουαρίου 2026.

Τότε, η ΕΛΑΣ έλαβε ένα ανώνυμο email ότι πρέπει να ελεγχθούν οι δραστηριότητες του γνωστού γκαλερίστα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ακόμη ένα email, στις 6 Μαρτίου 2026, επώνυμο αυτή τη φορά, το οποίο ανέφερε ότι τουλάχιστον 7 πίνακες που είδε κάποιος να πωλούνται στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πλαστοί.

Για βαριά κακουργήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για 4 κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, κατηγορείται για:

Υπεξαίρεση αρχαίου μνημείου κατ΄ επάγγελμα (κακουργημα)

Παράβαση δήλωσης μνημείου

Κατασκευή, έκθεση, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (κακούργημα)

Γιώργος Τσαγκαράκης: Η ανακοίνωση του Star

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής “Cash or Trash” διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής».

Το χρονικό της εξιχνίασης

Σύμφωνα με τις αναφορές της ΕΛΑΣ: Στις 24 Φεβρουαρίου περιήλθε στην Ασφάλεια καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης, κατά το οποίο επισυνάπτονταν φωτογραφίες, που απεικόνιζαν πίνακες γνωστών ζωγράφων από στιγμιότυπα τηλεοπτικών δημοπρασιών της «GALERIE TSANGARAKIS», με αναφορά σε διαδικτυακούς συνδέσμους, οι οποίοι παρέπεμπαν σε διατιθέμενους πίνακες προς πώληση, μέσω δημοπρασιών της «GALERIE TSANGARAKIS».

Λίγες ημέρες αργότερα στις 6 Μαρτίου περιήλθε έτερη επώνυμη καταγγελία αναφορικά με τηλεοπτική δημοπρασία της «GALERIE TSANGARAKIS», κατά την οποία εκτίθεντο προς πώληση έργα καταφανώς πλαστά. Την 11-03-2026 ο εποπτεύων την Υπηρεσία Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, παρήγγειλε τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, προς διακρίβωση των καταγγελλομένων με ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Τέλος στις 19-3-2026 περιήλθαν καταγγελίες από Κύπριο Βυζαντινολόγο και από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, αναφορικά με Ευαγγέλιο του 1745, που εκτέθηκε και διατέθηκε προς πώληση με παρουσιαστή τον Τσαγκαράκη Γεώργιο, με δηλωμένη τιμή εκτίμησης οχτώ με δώδεκα χιλιάδες ευρώ. Καθώς, ανέφερε ότι επ’ αυτού διενεργήθηκε μελέτη με τη βοήθεια ειδικών, καταλήγοντας ότι πρόκειται για συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.

Από την αρχική έρευνα που διενεργήθηκε, διακριβώθηκε ότι από την «GALERIE TSANGARAKIS» πραγματοποιούνται εκπομπές με τηλεοπτικές δημοπρατήσεις, οι οποίες μεταδίδονται καθημερινά και ζωντανά από τηλεοπτικά κανάλια σε Ελλάδα και Κύπρο και μέσω της πλατφόρμας YouTube στο κανάλι «Galerie Tsangarakis (GT Tsangarakis)», όπου εν συνεχεία παραμένουν αναρτημένες.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι ο Τσαγκαράκης Γεώργιος ήταν ο παρουσιαστής των τηλεοπτικών δημοπρασιών που αντιστοιχούνται από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς συνδέσμους και διαχειριστής της εταιρείας. Μέχρι την έως τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, καταδεικνύεται ότι από μη προσδιορισμένο χρόνο, αλλά τουλάχιστον από την 2-9-2025, κατείχε και εξέθετε προς πώληση είτε μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, είτε μέσω διαδικτυακού καταστήματος, κυρίως πλαστά έργα τέχνης αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αλλά και μνημεία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.