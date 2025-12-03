Ο Γιώργος Λιάγκας εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά του Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο Δήμαρχος Βόλου εναντίον του δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου κατά την πρόσφατη τελετή φωταγώγησης της πόλης για τα Χριστούγεννα. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κ. Μπέου ως απρεπέστατη, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στη δημόσια σφαίρα.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δημόσιες συμπεριφορές από αιρετούς αξιωματούχους δεν συνάδουν με τον θεσμικό τους ρόλο, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους διαφωνίες.

«Πάμε σε αυτό που έχω προαναγγείλει, στην απρεπέστατη συμπεριφορά του κυρίου Μπέου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, θέλει να ανταγωνιστεί με το άναμμα του δέντρου… Προφανώς, επειδή ο άνθρωπος είναι προβληματικός και θέλει να ανταγωνιστεί τον ίδιο του τον εαυτό, φτιάχνει μια πυραμίδα και μετά θέλει να την γκρεμίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Και πρόσθεσε: «Έκανε κάτι προκειμένου τα φώτα της δημοσιότητας πάλι να στραφούν σε μένα, να φανεί ότι το δημιούργημά μου είναι μικρότερο από εμένα τον ίδιο. Την ομοφοβία τη βαφτίζουμε χιούμορ. Όλα είναι χιούμορ. Δεν του άρεσε η παρουσίαση από τον Πολύζο και ήθελε να τον βρίσει, να τον πει μπιπ. Και το πάει μέσω του σακακιού. Και για να μην πει μπιπ τον Πολύζο, είπε μπιπ αυτόν που έφτιαξε το σακάκι».

«Δεν μπορεί να το πει gay στα μούτρα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι και gay κιόλας… και αρχίζει και του κάνει πλακίτσα με το ρούχο. Λίγο πιο παρδαλό από τα δεδομένα του Μπέου. Το έχει ξεκάθαρα μέσα του να τον πει gay. Και όταν ρωτάει ποιος έφτιαξε το σακάκι, λέει ο Αποστολόπουλος. Ήθελε να τον πει και του έδωσε πράσινο φως με τον Αποστολόπουλο», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.