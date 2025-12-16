Γιώργος Λιάγκας για τον πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος και δεν είναι από νησί»

Με ιδιαίτερη έμφαση ξεκίνησε τη σημερινή του εκπομπή ο Γιώργος Λιάγκας, προβαίνοντας σε αποκαλύψεις για την επερχόμενη υπόθεση ασέλγειας που εμπλέκει πασίγνωστο τραγουδιστή.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αναμενόμενων καταγγελιών, προετοιμάζοντας το κοινό για τις καταιγιστικές εξελίξεις που πρόκειται να ακολουθήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο οικοδεσπότης θέλησε να βάλει τέλος στην παραφιλολογία των τελευταίων ωρών, ξεκαθαρίζοντας ρητά πως η υπόθεση δεν αφορά τον Στέλιο Ρόκκο.

Διαβάστε επίσης: “Σκάει” καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για ασέλγεια – Οι αποκαλύψεις Κωνσταντάρα και Λιάγκα

Οι νέες αποκαλύψεις του Γιώργου Λιάγκα

«Αν ήθελα να φωτογραφήσω το ποιος είναι, θα το είχα κάνει. Πώς προέκυψε τώρα ότι είναι από νησί και είναι ο Ρόκκος; Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, όπως γνωρίζω. Και δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Να θυμίσουμε ότι στην χθεσινή εκπομπή (15/12), ο Γιώργος Λιάγκας είχε επισημάνει πως ήταν ενήμερος για το ρεπορτάζ από τον Σεπτέμβριο και είχε τονίσει ότι η υπόθεση θα λάβει τεράστιες διαστάσεις με την εμπλοκή πολλών προσώπων.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: