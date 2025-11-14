Γιάννης Ντσούνος: Εκτός της εκπομπής «Αταίριαστοι» σήμερα – Τι είπε ο Χρήστος Κούτρας

Αισθητή ήταν η απουσία του Γιάννη Ντσούνου από το πλατό της εκπομπής «Αταίριαστοι» σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. Ο συνεργάτης του, Χρήστος Κούτρας, ανέλαβε να εξηγήσει τον λόγο της απουσίας, αποκαλύπτοντας μια σημαντική οικογενειακή στιγμή για τον δημοσιογράφο.

Ο Χρήστος Κούτρας, ανοίγοντας την εκπομπή του ΣΚΑΪ, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι ο Γιάννης Ντσούνος δεν βρισκόταν στη θέση του, διότι ο μεγάλος του γιος παρουσιάζεται στον Στρατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοσιογράφος θέλησε να βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού του σε αυτή τη σημαντική στιγμή, επιλέγοντας να απέχει από τα επαγγελματικά του καθήκοντα για να υποστηρίξει την οικογένειά του.

«Καλή Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, alone σήμερα. Ο Γιάννης έχει ανειλειμμένες υποχρεώσεις. Είναι από αυτές τις στιγμές στη ζωή ενός πατέρα, τις οποίες δεν πρέπει να χάσεις», είπε αρχικά ο Χρήστος Κούτρας.

«Είναι συγκινημένος με αυτό που συμβαίνει, πάει ο μεγάλος του γιος στον Στρατό, οπότε είναι οικογενειακά και πολύ τρυφερά θέματα. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ κανονικά και στο η “Ελλάδα ψηφίζει” θα είμαστε πάλι μαζί», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: