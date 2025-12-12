First Dates: Της ζήτησε να πληρώσει τον λογαριασμό και αποχώρησε έξαλλη – «Έλα αγόρι μου, γεια σου»

Ένα ραντεβού με απρόοπτα και έντονη διαφωνία έληξε στο «First Dates», όταν ο Κωνσταντίνος ζήτησε από την Άντα να πληρώσει τον λογαριασμό, προκαλώντας την άμεση και έντονη ενόχλησή της. Στο επεισόδιο της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, με την ολοκλήρωση του δείπνου, ο Κωνσταντίνος ενημέρωσε τον σερβιτόρο ότι το κόστος θα το αναλάμβανε η Άντα, υποστηρίζοντας πως αυτό είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους εξαρχής.

«Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;», απάντησε αρχικά η Άντα στον συνοδό της.

Όταν ο Κωνσταντίνος την κατηγόρησε ότι είναι διπρόσωπη, η Άντα αποχώρησε εμφανώς ενοχλημένη από το τραπέζι, κλείνοντας τη συζήτηση με μια αιχμηρή απάντηση.

«Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσει η κοπέλα, γιατί η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άνδρας της σχέσης. Έλα αγόρι μου, γεια σου», απάντησε η Άντα στον Κωνσταντίνο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: