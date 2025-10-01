First Dates: Κάνει πρεμιέρα με την Ζενεβιέβ Μαζαρί την Πέμπτη 9/10 στο Star – Δείτε το trailer

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το «First Dates» έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, “σπάει” τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που “κλείνουν τραπέζι” στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».