Ο πρώτος ημιτελικός του 69ου Διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision αποτελεί εδώ και λίγα λεπτά παρελθόν.

Συνολικά, 15 χώρες έδωσαν σκληρή μάχη επί σκηνής για τα δέκα εισιτήρια που οδηγούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου!

Όπως αναφέρει το gpstomusic.gr, το αποτέλεσμα – που έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις, όπως ο αποκλεισμός της Κύπρου με τον Theo Evan πρώτη φορά μετά από το 2022 με την Ανδρομάχη – διαμορφώθηκε αποκλειστικά από το televoting και οι δέκα χώρες που τα κατάφεραν και θα ξαναβρεθούν στη σκηνή της Eurovision είναι (με τη σειρά που ανακοινώθηκαν τα ονόματα τους):

Νορβηγία

Αλβανία

Σουηδία

Ισλανδία

Ολλανδία

Πολωνία

Άγιος Μαρίνος

Εσθονία

Πορτογαλία

Ουκρανία

H σειρά εμφάνισης για τους σημερινούς διαγωνιζόμενους είχε ως εξής (μπορείτε να δείτε τις εμφανίσεις των χωρών κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα της κάθε χώρας):

Ισλανδία | Iceland – VÆB –RÓA

Πολωνία | Poland – Justyna Steczkowska – GAJA

Σλοβενία | Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Εσθονία | Estonia Tommy Cash – Espresso Macchiato

Ουκρανία | Ukraine – Ziferblat – Bird of Pray

Σουηδία | Sweden – KAJ – Bara Bada Bastu

Πορτογαλία | Portugal – NAPA – Deslocado

Νορβηγία | Norway – Kyle Alessandro – Lighter

Βέλγιο | Belgium – Red Sebastian – Strobe Lights

Αζερμπαϊτζάν | Azerbaijan – Mamagama – Run With U

Άγιος Μαρίνος | San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Αλβανία | Albania – Shkodra Elektronike – Zjerm

Ολλανδία | The Netherlands – Claude – C’est La Vie

Κροατία | Croatia – Marko Bošnjak – Poison Cake

Κύπρος | Cyprus – Theo Evan – Shh

Επίσης, στο Α’ Ημιτελικό εμφανίστηκαν οι:

Ισπανία | Spain – Melody – ESA DIVA

Ιταλία | Italy – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Ελβετία | Switzerland – Zoë Më – Voyage

Το Show του Α’ Ημιτελικού

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα όμορφο act με την ονομασία “Row Act”. Παρουσιάστριες του αποψινού ημιτελικού ήταν οι Hazel Brugger και Sandra Studer.

Από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η συμμετοχή της Petra Mede στο Interval Act “Made in Switzerland”. Επίσης, στη σκηνή της Eurovision ανέβηκε και η περσινή μας εκπρόσωπος, Μαρίνα Σάττι, μαζί με τους Iolanda (Πορτογαλία), Jerry Heil (Ουκρανία) και Silvester Belt (Λιθουανία) για να ερμηνεύσουν τη συμμετοχή της Celine Dion toy 1988, “ne partez pas sans moi”.

