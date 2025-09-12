ΕΣΗΕΑ: Έντονη διαμαρτυρία για τις «μεθοδεύσεις του ΣΚΑΙ σε βάρος των Ρέβη και Κουρδή»

Η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τον «παραγκωνισμό» των Ευλαμπία Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή από τον ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει «καταδικάζει τα φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση <ανάλαφρης> προσέγγισης».

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ «ΣΚΑΪ» σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.