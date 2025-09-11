Αποκλειστικό: Πρόσωπο έκπληξη στο πλευρό του Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ΣΚΑΙ

Ένα πρόσωπο έκπληξη θα πλαισιώνει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στην εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα” στον ΣΚΑΙ.

Πρόκειται για την Χρύσα Μπατου, μέχρι πρότινος ρεπόρτερ ελεύθερων και οικονομικών θεμάτων στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η Χρύσα Μπατου αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη ζωντανή εκπομπή στο κανάλι του Φαλήρου, καθώς θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στις εξωτερικές συνδέσεις της εκπομπής.

Πληροφορίες του DEBATER, θέλουν τον μέχρι πρότινος παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Κουρδη, να μην υπολογίζεται πλέον στο project, όπως και η Ευλαμπια Ρέβη.