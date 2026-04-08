ΕΡΤ1 – «Το Παιδί»: Ο Akylas εισβάλλει στη σειρά και το Νεοχώρι χορεύει στον ρυθμό του «Ferto» (pics)

Ο Akylas εισβάλλει στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί», φέρνοντας ανατροπές και παρασύροντας το Νεοχώρι στον ξεσηκωτικό ρυθμό του «Ferto». Με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός που ενώνει ολόκληρο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι, ο νεαρός τραγουδιστής πρόκειται να πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή guest εμφάνιση.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός που ενώνει όλο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι, ο Akylas κάνει μία guest εμφάνιση στη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 23:00.

Στο Νεοχώρι, η ώρα του πολυαναμενόμενου γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη έχει φτάσει και όλο το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό για τις ετοιμασίες. Οι αναποδιές δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής για τον γάμο, ο Akylas, αγνοείται…

Με τη βοήθεια των «ειδικών» στα μυστήρια του χωριού, του Δημήτρη και της Ανθούλας, όλα βαίνουν καλώς και ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως στο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά.

Με την ξεχωριστή ενέργειά του, δένει απόλυτα με την παρέα του «Παιδιού», της πρωτότυπης κωμικής σειράς της ΕΡΤ1 σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, που έχει κερδίσει το κοινό με το ιδιαίτερο ύφος και τους απολαυστικούς χαρακτήρες της.

Η σειρά «Το Παιδί» μεταδίδεται στην ΕΡΤ1 κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00.

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα: