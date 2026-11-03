Public και Enerwave: Στρατηγική συνεργασία με νέα Shop in Shop και πλάνο επέκτασης έως το 2027

Τα Public και η Enerwave εγκαινιάζουν μια νέα συνεργασία, με τη δημιουργία Enerwave Shop in Shop (SiS) σε επιλεγμένα καταστήματα Public και “ Public + home ”. Με αφετηρία τέσσερα σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πλάνο περαιτέρω επέκτασης έως το τέλος του 2027, η συνεργασία συνδυάζει το εκτεταμένο δίκτυο και την ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών των Public με την εξειδίκευση της Enerwave στην ενέργεια.

Για τα Public, η συνεργασία διευρύνει το οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών τους, προσθέτοντας λύσεις ενέργειας στις επιλογές που προσφέρουν για το σύγχρονο νοικοκυριό. Για την Enerwave, δημιουργεί ένα επιπλέον κανάλι φυσικής παρουσίας και εξυπηρέτησης, ενισχύοντας την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες της. Για τους επισκέπτες των καταστημάτων, η συνεργασία προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενέργειας μέσα σε έναν αγαπημένο προορισμό αγορών, διευκολύνοντας την κάλυψη περισσότερων αναγκών του νοικοκυριού σε μία επίσκεψη.

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Νέα σημεία εξυπηρέτησης Enerwave στα Public

Στα νέα Enerwave Shop in Shop, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και να εξυπηρετείται για νέα σύνδεση, αλλαγή παρόχου, αλλαγή προγράμματος, θέματα λογαριασμού και πληρωμές.

Τα τέσσερα σημεία βρίσκονται στα: “Public + home” στη Συγγρού, Public Cosmos Mall στη Θεσσαλονίκη, Public The Mall Athens και “Public + home” στα Πατήσια. Λειτουργούν με το ωράριο του εκάστοτε καταστήματος Public, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Enerwave. Η ανάπτυξη των Shop in Shop θα συνεχιστεί με νέα σημεία έως το τέλος του 2027, διευρύνοντας σταδιακά τη γεωγραφική κάλυψη της συνεργασίας.

Επιπλέον, οι επισκέπτες που επιλέγουν υπηρεσίες Enerwave μέσα από τα Shop in Shop των Public μπορούν να επωφεληθούν από Δωροεπιταγή Public έως €120, για αγορές αξίας €149 και άνω.

Συγκεκριμένα, λαμβάνουν:

Public Δωροεπιταγή αξίας €80 για κάθε νέα σύνδεση ρεύματος.

για κάθε νέα σύνδεση ρεύματος. Public Δωροεπιταγή αξίας €120 για συνδυασμό νέας σύνδεσης ρεύματος και αερίου.

Οι δωροκάρτες παραδίδονται στον πελάτη από την Enerwave με την υποβολή της αίτησής του, για άμεση χρήση.

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Ο Δημήτρης Δεστές, Chief Commercial Officer των Public, δήλωσε:

«Η στρατηγική συνεργασία με την Enerwave είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Public, καθώς δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του σπιτιού τους σε έναν προορισμό: από τις συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά μέχρι την ενέργεια που τις τροφοδοτεί. Αυτό είναι το οικοσύστημα που χτίζουμε, με προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν την καθημερινότητα των πελατών μας πιο εύκολη και ολοκληρωμένη. Με τα πρώτα τέσσερα Shop in Shop και το πλάνο επέκτασης που ακολουθεί, δημιουργούμε μια συνεργασία με προοπτική και πρακτικό όφελος για τα νοικοκυριά».

Ο Γιώργος Τζανετάκος, Εμπορικός Διευθυντής της Enerwave, δήλωσε: «Ο σημερινός καταναλωτής δεν θέλει να ψάχνει την ενέργεια· θέλει να τη βρίσκει εκεί όπου ήδη κινείται. Με αυτή τη λογική φέρνουμε την Enerwave μέσα στα καταστήματα Public, σε έναν χώρο που εμπιστεύονται καθημερινά χιλιάδες οικογένειες για τις αγορές τους. Ξεκινάμε από τέσσερα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι επισκέπτες βρίσκουν πλήρη εξυπηρέτηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική από τους ανθρώπους μας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε οικογένειας και επαγγελματία. Όσοι μας επιλέγουν απολαμβάνουν αποκλειστικές εκπτώσεις στις αγορές τους, εκείνη τη στιγμή. Η ενέργεια αποκτά έτσι άμεση, χειροπιαστή αξία. Πρόκειται για την αρχή μιας συνεργασίας που σκοπεύουμε να επεκτείνουμε, συνεχίζοντας να χτίζουμε ένα δίκτυο που κάνει την Enerwave πιο προσβάσιμη από ποτέ».

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Εμπλουτίζοντας την εμπειρία στα Public

Η συνεργασία με την Enerwave αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του μοντέλου των Public, όπου προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις συνυπάρχουν σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό.