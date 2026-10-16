Ο Άρης Παναγιωτίδης νέος προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ

Με πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική προϋπηρεσία στον χώρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο Άρης Παναγιωτίδης έχει διανύσει μια μακρά επαγγελματική πορεία στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ3, καθώς έχει βρεθεί σε καίριες θέσεις ευθύνης και έχει διαχειριστεί με επιτυχία απαιτητικά και σύνθετα πρότζεκτ στον χώρο της παραγωγής και της διοίκησης.

Διαθέτει βαθιά γνώση στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στον συντονισμό απαιτητικών τηλεοπτικών εγχειρημάτων, έχοντας διαχειριστεί την παραγωγή σημαντικών ενημερωτικών και αθλητικών διοργανώσεων. Η πορεία του στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ3 περιλαμβάνει διαδοχικές θέσεις ευθύνης. Από τον Ιανουάριο του 2026 είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3. Από τη θέση αυτή έχει συνδράμει στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων του καναλιού με νέες εκπομπές και περιεχόμενο, καθώς και στην αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης, έχει σημαντική συμβολή στο πρότζεκτ του νέου κτηρίου που θα στεγάσει την ΕΡΤ3.

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Στο παρελθόν έχει διατελέσει Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παραγωγής – Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης και Διευθυντής Παραγωγής Ενημερωτικών Εκπομπών της ΕΡΤ3.

Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία στο πεδίο των Τεχνών στην Παραγωγή των ΜΜΕ και μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Παράλληλα, είναι έχει σημαντική παρουσία σε θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς ως μέλος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στην Εκτελεστική Επιτροπή στο ΔΣ της ΧΑΝΘ.