Eίναι οριστικό! Ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε τα χέρια με το STAR για την παρουσίαση του «Lingo»

Η τηλεοπτική σεζόν συνεχίζει να επιφυλάσσει εκπλήξεις, καθώς ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ της χρονιάς, το Lingo, φαίνεται πως βρήκε επιτέλους τον παρουσιαστή του.

Το Star, επενδύοντας σε ένα δοκιμασμένο και ιδιαίτερα εθιστικό φορμάτ, ετοιμάζεται να φέρει φρέσκο αέρα στην απογευματινή ζώνη, συνδυάζοντας γρήγορη σκέψη και ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου μέσα από την εκπομπή του OPEN «Ώρα για ψυχαγωγία», η επιλογή για την παρουσίαση του παιχνιδιού έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο νέος οικοδεσπότης του Lingo, μετά από σειρά δοκιμαστικών και εξαντλητικών συζητήσεων, που οδήγησαν το κανάλι στην τελική απόφαση.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του δημοφιλούς ηθοποιού – παρουσιαστή έπαιξαν το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο και το μοναδικό του χιούμορ, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για ένα τηλεπαιχνίδι λέξεων, το οποίο στηρίζεται στην εγρήγορση και την αμεσότητα.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι το original format στο εξωτερικό παρουσιάζει ο RuPaul, μια προσωπικότητα με έντονη εκρηκτικότητα και αυθορμητισμό, χαρακτηριστικά που θεωρούνται απόλυτα συμβατά με το προφίλ του Νίκου Μουτσινά.

Το Lingo αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της σεζόν, φέρνοντας στην ελληνική τηλεόραση ένα δυναμικό και ξεχωριστό παιχνίδι, με τον Μουτσινά να αναλαμβάνει έναν ρόλο που μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα στη σκηνική του ταυτότητα.