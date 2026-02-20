Είναι επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το STAR για την παρουσίαση του παιχνιδιού λέξεων «Lingo»

Η τηλεοπτική επιστροφή που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη τους τελευταίους μήνες είναι πλέον γεγονός, καθώς ο Νίκος Μουτσινάς ανήκει επίσημα στο δυναμικό του STAR. Η επιβεβαίωση της συνεργασίας ήρθε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου μέσα από την εκπομπή «Breakfast@Star», βάζοντας τέλος στις φήμες και επισφραγίζοντας τη νέα επαγγελματική στέγη του δημοφιλούς παρουσιαστή.

Ο Νίκος Μουτσινάς αναλαμβάνει τα ηνία του διεθνούς φήμης τηλεπαιχνιδιού λέξεων «Lingo», ενός φορμάτ που βασίζεται στην ταχύτητα, τη γλωσσική οξύνοια και τον ανταγωνισμό.

Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση για τον παρουσιαστή, ο οποίος επιστρέφει στους δέκτες μας έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Alpha και το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα».

«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo»! It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο», αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου.

«Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, θα προσπαθήσουν με φαντασία, θα προσπαθήσουν με παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι; Εθιστικό», είπε από την πλευρά της η Λίλυ Πυρράκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: