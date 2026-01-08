Νίκος Μουτσινάς: «Θα ήθελα να υιοθετήσω δύο παιδιά – Στην Ελλάδα προτιμούν να τα έχουν στα ιδρύματα»

Ο Νίκος Μουτσινάς μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «OΚ!» τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να προχωρήσει σε υιοθεσία ως μονογονέας. Εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το ισχύον σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατά εγκλωβισμένα πολλά παιδιά μέσα στα ιδρύματα.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής αποκάλυψε πως το σύμφωνο συμβίωσης που είχε συνάψει με τη Μαίρη Συνατσάκη έγινε με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας για την απόκτηση δύο παιδιών. Παρά τις επίμονες προσπάθειες και την ισχυρή επιθυμία του εκείνη την περίοδο, τα γραφειοκρατικά εμπόδια στάθηκαν ανυπέρβλητα για την ολοκλήρωση της οικογένειάς του.

Σήμερα, η κοσμοθεωρία του έχει αλλάξει ριζικά και ο ίδιος δηλώνει πως η δέσμευση της οικογένειας δεν συνάδει πλέον με την προσωπική του ανάγκη για απόλυτη ελευθερία.

Όλα όσα είπε ο Νίκος Μουτσινάς

Πάντως, για να μιλήσουμε σοβαρά, προσπάθησες πολύ να δημιουργήσεις τη δική σου μονογονεϊκή οικογένεια.

Ναι, ήταν μια προσπάθεια γύρω στα τέσσερα χρόνια όπου συνέβησαν διάφορα στραβά. Αν είχαν γίνει αλλιώς, τώρα θα ήμουν εδώ με τα παιδιά μου.

Με πολλά παιδιά;

Δύο θα ήθελα. Κάποια στιγμή όμως σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, στο τέλος δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι το ζητούμενό μου είναι να είμαι ελεύθερος, και το να κάνεις οικογένεια δεν εμπεριέχει ακριβώς την ελευθερία, όπως τουλάχιστον θέλω εγώ να τη βιώσω.

Άρα είναι κόντρα σε αυτό που ζητάω και για αυτό δεν συνέβαινε. Μας προστατεύουμε πολλές φορές ακόμα κι αν δεν γίνει κάτι που θέλουμε. Δηλαδή «κάθε εμπόδιο για καλό», που έλεγε και η μάνα μου και μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι.

Το σύμφωνο συμβίωσης που είχες υπογράψει με τη Μαίρη Συνατσάκη ήταν για αυτό το πλάνο;

Ναι, για αυτό τον λόγο. Δεν ήταν έρωτας. Στην Ελλάδα επειδή η υιοθεσία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, η αίσθησή μου είναι ότι προτιμούν τα παιδιά να τα έχουν στα ιδρύματα, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γενικά υπάρχει μια αφροντισιά προς τον άνθρωπο. Στο εξωτερικό το κάνουν πιο εύκολο, αλλά δεν έφτασα μέχρι εκεί.