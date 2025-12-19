Δημήτρης Σκουλός: «Με τη Βίκυ δεν είμαστε φίλοι, αλλά με Ηλιάνα και Έλενα τα πάμε πολύ καλά»

Ο Δημήτρης Σκουλός, σε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις αναφέρθηκε τόσο στον ηλικιακό ρατσισμό που παρατηρεί στην Ελλάδα όσο και στις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με την Βίκυ Καγιά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου.

Συνέντευξη έδωσε ο γνωστός φωτογράφος την Παρασκευή (19/12) στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό». Ο Δημήτρης Σκουλός επισήμανε ότι διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου όσο και με την Έλενα Χριστοπούλου.

«Στην Ελλάδα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, παντού. Και στη δουλειά μου και στη μόδα και στην τηλεόραση, παντού. Αν δεν υπήρχε, γιατί όλοι πάνε και… τραβιούνται;», επισήμανε, αρχικά, ο γνωστός φωτογράφος.

«Με την Βίκυ Καγιά έχω να μιλήσω πάνω από δυο χρόνια. Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με την Βίκυ, δε βγαίναμε για καφέ, δεν έχει έρθει σπίτι μου ούτε έχω πάει στο σπίτι της. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα τη δω στον δρόμο και θα πάω να πλακωθούμε. Μπορεί να πλακωθούμε στις αγκαλιές», είπε ο γνωστός φωτογράφος.

«Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάμε, είχαμε πάει για φαγητό πριν από 10 – 15 μέρες. Μιλάω συνέχεια μαζί της, μίλησα και χθες. Είναι φίλη μου η Ηλιάνα. Με την Έλενα Χριστοπούλου ήμουν για καφέ πριν από μια εβδομάδα. Από εκείνη γνώρισα την Ηλιάνα με την οποία ταιριάξαμε πάρα πολύ σαν χαρακτήρες. Δεν έχω να χωρίσω κάτι, αν έχουν μια προστριβή μεταξύ τους… αυτό είναι μεταξύ τους» πρόσθεσε, επίσης, ο Δημήτρης Σκουλός.