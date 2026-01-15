Δημήτρης Μητσιώνης: Το συγκινητικό «αντίο» του Κώστα Παπαχλιμίντζου – «Ήταν άψογος σε όλα του»

Μια από τις πιο δύσκολες εκπομπές της φετινής σεζόν κλήθηκαν να παρουσιάσουν το πρωί της Πέμπτης (15/1) ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Κατερίνα Δούκα. Η εκπομπή «Συνδέσεις» ξεκίνησε με έντονη συγκίνηση, καθώς η οικογένεια της κρατικής τηλεόρασης αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Αναλυτικότερα, η θλιβερή είδηση είχε γίνει γνωστή από το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, όταν η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά ανακοίνωσε τον θάνατο του επί χρόνια στενού της συνεργάτη.

Στο σημερινό αφιέρωμα των «Συνδέσεων» προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από την επαγγελματική πορεία του, το οποίο προλόγισε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος εμφανώς επηρεασμένος.

«Μιλάμε για έναν δικό μας άνθρωπο, τον Δημήτρη Μητσιώνη, σκηνοθέτης. Ας αφήσουμε τα επαγγελματικά, την πορεία του την ξέρουμε καλά όσοι είμαστε στη δημόσια τηλεόραση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν μόλις 48 ετών, εξαιρετικό παιδί.

Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι στην ΕΡΤ δεν είχα ακούσει έναν άνθρωπο – το πιο εύκολο πράγμα είναι να ακούς κάποιον να κριτικάρει κάποιον άλλον – να πει έστω μισή κακή κουβέντα για τον Δημήτρη Μητσιώνη, κάτι για τον χαρακτήρα ή τον επαγγελματισμό του. Ήταν άψογος σε όλα του. Και μόνο που χρησιμοποιούμε παρατατικό για τον Δημήτρη Μητσιώνη, μας πληγώνει βαθιά», είπε ο δημοσιογράφος για τον Δημήτρη Μητσιώνη.

