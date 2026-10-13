Δέσποινα Καμπούρη: “Ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που έφυγα από το Πρωινό του ΑΝΤ1”

Η Δέσποινα Καμπούρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι!” το πρωί της Τρίτης (13/10) και μίλησε στη Ρέα Ιωάννου για τα νέα επαγγελματικά της σχέδια, τη συνεργασία που ετοιμάζει με την ΕΡΤ, αλλά και την αποχώρησή της από το “Πρωινό” του ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα που πρόκειται να αναλάβει μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη.

“Γενικώς είμαι αγχώδης τύπος, αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή αυτή δεν έχω άγχος. Ή για να το θέσω πιο σωστά, έχω δημιουργικό άγχος. Το περιμένω με ανυπομονησία (τη νέα εκπομπή της στην ΕΡΤ). Τα τηλεοπτικά δίδυμα με ξε-αγχώνουν. Είναι πολύ διαφορετικό να μοιράζεσαι το φορτίο και την ευθύνη μιας εκπομπής από το να την παίρνεις όλη στους ώμους σου. Θες να σου πω μια αλήθεια; Δεν είμαστε ακόμα στημένοι. Δηλαδή ό,τι και να σου πω δεν θα είναι σωστό και ακριβές”, είπε αρχικά η Δέσποινα Καμπούρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εγώ δεν έχω ξαναϋπάρξει στην ΕΡΤ. Είναι για μένα μια καινούργια θητεία. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά ξέρεις στην τηλεόραση συμβαίνουν και απρόοπτα. Για αυτό με βλέπεις και λίγο φειδωλή. Δεν είναι γιατί δε χαίρομαι για κάτι καινούργιο που θα ξεκινήσει. Είναι γιατί προσπαθώ να κρατάω χαμηλά την μπάλα. Εύκολη λύση; Γιατί είναι εύκολη λύση; Δηλαδή οι προσπάθειες που κάνουν οι άλλες εκπομπές στην ΕΡΤ είναι εύκολη λύση; Δεν προσπαθούν; Δεν δουλεύουν σκληρά; Δεν προσπαθούν να κάνουν ανταγωνιστικές εκπομπές; Εγώ έχω εντελώς διαφορετική εικόνα. Η εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετική. Μια εξαιρετική εκπομπή, φοβερά δουλεμένη. Είναι μία από τις καλύτερες εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Θέλω να πω ότι είναι λανθασμένη αυτή η αντίληψη. Ποιος το λέει;”, συμπλήρωσε η Δέσποινα Καμπούρη.

“Δεν έχω λόγο να μην την πιστέψω τη Δούκισσα. Στη συγκεκριμένη εκπομπή εγώ όχι (δεν έχω βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις). Ευτυχώς πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον Γιώργο και με όλη την ομάδα, αλλά να το έχω βιώσει σε άλλες περιπτώσεις; Φυσικά. Υπάρχει κάποιος επαγγελματίας που δεν έχει βιώσει την αδικία, δεν έχει βιώσει τον εκνευρισμό μέσα σε μια συνεργασία, το να μη τηρούνται τα συμφωνηθέντα; Νομίζω λίγο πολύ σε όλους έχει συμβεί”, είπε στη συνέχεια η Δούκισσα Νομικού.

“Ένιωσα μια μικρή ανακούφιση (που έφυγα από το Πρωινό) γιατί το καθημερινό πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ό,τι πιο ευχάριστο γιατί κάποιοι το ακούνε και τους φαίνεται λίγο περίεργο. Αλλά για μια μαμά με δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι 10 χρονών και δεν μπορούσα να το ετοιμάζω το πρωί για το σχολείο ή αυτό το πρέπει να είσαι έξι παρά τέταρτο όρθια ό,τι και να γίνεται. Αν κάποιο παιδί έχει πυρετό… αυτό λίγο με πίεσε. Όχι ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προφανώς ήξερα από πριν ποια ήταν η συμφωνία μας. Ήξερα πού πάω. Αλλά το γεγονός ότι ίσως να μου δοθεί η ευκαιρία να είμαι σε μια άλλη ζώνη, λίγο πιο ξεκούραστη με κάνει και πιο ανάλαφρη, με κάνει να αισθάνομαι μια ανακούφιση”, αποκάλυψε κλείνοντας η Δέσποινα Καμπούρη για το «Πρωινό».