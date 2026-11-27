Την συνεργασία του με τον συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα εσωτερικής έρευνας, κατέγραψε και διέρρευσε τη λογομαχία μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, έλυσε το OPEN, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του OPEN έχει ως εξής:

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«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών- δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».