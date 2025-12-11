Δέσποινα Καμπούρη: «Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί – Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται»

Η Δέσποινα Καμπούρη, μέσα από ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ότι διανύει μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε πως όλα στη ζωή της είναι πλέον καινούργια και πως εκείνη βιώνει μια φάση αναπροσαρμογής.

Όλα όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια

Πώς νιώθεις αυτό το διάστημα;

Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο.

Τα κορίτσια σου πως αντιμετωπίζουν τις αλλαγές;

Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή.

Χωρίς να θέλω να απαντήσεις ειδικά, γιατί όλοι πια χωρίζουν; Πιστεύεις πια στο “για πάντα”;

Ναι, πιστεύω στο «για πάντα». Και όχι, δε χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Κύθνο το 2014, ενώ η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε πριν έναν χρόνο, στην παράσταση «Αχ Σάββατα» στο Θέατρο Άλσος.