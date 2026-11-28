Λίγο πριν ο Νίκος Κοκλώνης υποδεχτεί τους πρώτους παίκτες του «Μεγάλου Παζαριού», το OPEN δίνει μια γεύση από τα παρασκήνια του τηλεπαιχνιδιού. Στο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το κανάλι, η ομάδα ετοιμάζει το πλατό, τα δώρα παίρνουν τη θέση τους και οι παίκτες προετοιμάζονται να βρεθούν μπροστά στο γνώριμο δίλημμα: κουτί ή κουρτίνα;

Το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει στο OPEN με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Οι παίκτες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν όσα έχουν ήδη κερδίσει ή αν θα τα ρισκάρουν για το έπαθλο που κρύβεται πίσω από την επόμενη επιλογή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τρύφωνας Σαμαράς στον ρόλο του Ζονγκ

Στον ρόλο του Ζονγκ θα δούμε τον Τρύφωνα Σαμαρά. Ο Ζονγκ μπαίνει στο παιχνίδι και στις δοκιμασίες. Σε μία από αυτές, ο παίκτης έχει πέντε δευτερόλεπτα για να απομνημονεύσει 24 θέσεις. Στη συνέχεια πρέπει να εντοπίσει τα ζευγάρια με δώρα ή χρηματικά ποσά, αποφεύγοντας τις θέσεις που κρύβουν Ζονγκ.

Ανάμεσα στα έπαθλα που ανακοίνωσε το OPEN είναι αυτοκίνητα, ταξίδια, οικιακές συσκευές και μετρητά. Σύμφωνα με το κανάλι, η συνολική αξία των δώρων και των χρηματικών επάθλων που προσφέρονται σε ένα επεισόδιο μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Πότε κάνει πρεμιέρα το «Μεγάλο Παζάρι»

Το «Μεγάλο Παζάρι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:50 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο OPEN.