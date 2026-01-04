Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Χατζηνικολάου για Παπαδάκη: Έφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες

Ο Νίκος Χατζηνικολάου με ανάρτηση του αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη την Κυριακή 4/1.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του «αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια. Έφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».

