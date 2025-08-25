«Αταίριαστοι»: Οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έκαναν πρεμιέρα για 12η χρονιά στον ΣΚΑΪ

Με έναν ξεχωριστό και χιουμοριστικό τρόπο, οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έδωσαν την πρώτη τους «καλημέρα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το αγαπημένο δίδυμο των «Αταίριαστων» του ΣΚΑΪ ξεκίνησε τη 12η σεζόν της εκπομπής του το πρωί της Δευτέρας (25/8), με το viral τραγούδι του καλοκαιριού της Ιουλίας Καραπατάκη και ένα σουπεράκι που έγραφε: «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου λεφτά».

Ο Χρήστος Κούτρας καλωσόρισε το κοινό με έναν αυτοσαρκαστικό τόνο, λέγοντας: «Είμαστε ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς! Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου λεφτά. Έχουμε πάθει και λίγο την πλάκα μας, κοιταζόμαστε και ψάχνουμε ρούχα να χωρέσουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ντσούνος σχολίασε τη μακρά πορεία τους στην τηλεόραση, αναφέροντας: «Τα νούμερα λένε άλλα! 12η σεζόν, σαν ψέμα. Αλήθεια. 12 χρόνια συναπτά».

Οι παρουσιαστές έδωσαν τον τόνο για τη φετινή σεζόν, τονίζοντας ότι η εκπομπή θα συνεχίσει να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση χωρίς ακρότητες.

Ο Χρήστος Κούτρας υπογράμμισε: «Έχουμε και το σχετικό τρακ, προσπαθούμε να καταλάβουμε ακόμα τι κάνουμε εδώ. Δεν είμαστε… ανώμαλοι σαν τους προηγούμενους, που ήταν χαλαροί και μια χαρά. […] Έχουμε πολλά θέματα, θα τα δείτε όλα σιγά-σιγά. Ξέρετε ότι εδώ ενημερώνεστε χωρίς κραυγές, χρόνια τώρα, και θα γελάμε κιόλας, παιδιά, γιατί χωρίς γέλιο δεν… βγαίνει».

Δείτε το βίντεο: