Άρια Καλύβα: Παρενέβη στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα και επιβεβαίωσε ότι εντάσσεται στην εκπομπή των Κωνσταντάρα – Μαλέσκου

Τηλεφωνική παρέμβαση στην πρεμιέρα της εκπομπής του Θανάση Πάτρα έκανε σήμερα η δημοσιογράφος Άρια Καλύβα.

Η γνωστή δημοσιογράφος μετά τη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τη θέλει σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open προκειμένου να ενταχθεί στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι την πρώτη καλημέρα θα την πει το Σάββατο (25.10).

Η δημοσιογράφος το απόγευμα της Δευτέρας (20.10) επιβεβαίωσε με τον δικό της τρόπο τη συγκεκριμένη είδηση.

«Να σου ευχηθώ κι εγώ καλή αρχή, γιατί κάνω κι εγώ ανακοινώσεις, δεν κάνεις μόνο εσύ. Το λέω επισήμως ότι από σαββατοκύριακο ξεκινάς με Λάμπρο και Ιωάννα;», ρώτησε ο Θανάσης Πάτρας την έμπειρη δημοσιογράφο.

«Καλά τα πας! Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς τα καλύτερα», απάντησε η Άρια Καλύβα.