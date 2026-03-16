Αποκλειστικό: Πρώτη εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη στον ΣΚΑΪ – Στο πλευρό του το αφεντικό του ομίλου
Έκανε χειραψία με τους εργαζόμενους
Την εμφάνιση του στους διαδρόμους του Σκάι, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Σκάι, έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (16.03) ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
Στο πλευρό του, μετά από πολύ καιρό μαθαίνουμε, ήταν και το μεγάλο αφεντικό του Σκάι, κύριος Γιάννης Αλαφούζος.
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ξεναγηθηκε στους χώρους της επιχείρησης, ενώ θετική εντύπωση έκανε η δια χειραψίας γνωριμία με τους εργαζόμενους του σταθμού.
