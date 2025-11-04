Αντώνης Κανάκης ξεσπά για την 13ωρη εργασία: «Η Νίκη Κεραμέως με 1,3 εκατομμύριο»

Ο Αντώνης Κανάκης ξέσπασε χθες μέσα από την εκπομπή του «Ράδιο Αρβύλα» σχολιάζοντας έντονα την πρόταση για καθιέρωση 13ωρης εργασίας στην Ελλάδα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του και κριτικάροντας τη στάση της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα που βιώνει ο σύγχρονος εργαζόμενος: «Η Νίκη Κεραμέως έχει καταθέσεις 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπεις το 1,3 εκατομμύρια και είναι μια υποσυνείδητη πλύση εγκεφάλου. Κι έτσι της ήρθε η καταπληκτική ιδέα για 13 ώρες εργασίας το 2025, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όταν όλες οι μελέτες παγκοσμίως λένε ότι οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν λιγότερο από το 8ωρο».

Στη συνέχεια, φορτισμένος, συμπλήρωσε: «Τελικά γιατί; Γιατί είναι πιο παραγωγικοί και γιατί ο άνθρωπος δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως, αντί να πάμε προς τα εκεί, πάμε προς τις 13 ώρες, αλλά κι αυτό πέρασε», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή του.