ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Είμαστε στα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των τελευταίων 17 ετών

Τι ανέφερε η υπουργός Εργασίας

Κεραμέως: Είμαστε στα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των τελευταίων 17 ετών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Για την κατάσταση της ανεργίας στην Ελλάδα αναφέρθηκε σε συνέντευξη της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέφερε ότι «όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση πριν από 6 χρόνια, η ανεργία ήταν στο 18%.

Σήμερα η ανεργία είναι δέκα μονάδες κάτω, στο 8%. Πεντακόσιοι χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν δούλευαν, τώρα δουλεύουν. Είμαστε στη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, πρόκειται για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας».

