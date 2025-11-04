Κεραμέως: Είμαστε στα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των τελευταίων 17 ετών
Τι ανέφερε η υπουργός Εργασίας
Για την κατάσταση της ανεργίας στην Ελλάδα αναφέρθηκε σε συνέντευξη της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέφερε ότι «όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση πριν από 6 χρόνια, η ανεργία ήταν στο 18%.
Σήμερα η ανεργία είναι δέκα μονάδες κάτω, στο 8%. Πεντακόσιοι χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν δούλευαν, τώρα δουλεύουν. Είμαστε στη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, πρόκειται για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις