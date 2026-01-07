Ανθή Βούλγαρη: Επέστρεψε στο “Κοινωνία Ώρα Mega” – «Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο»

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε σήμερα στα καθήκοντά της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» μετά από προγραμματισμένη άδεια δύο ημερών. Η δημοσιογράφος αξιοποίησε τις αργίες της προηγούμενης εβδομάδας για να εξασφαλίσει ένα μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανανεωμένη και ζήτησε με χιούμορ ένα κοντινό πλάνο από τον σκηνοθέτη. Στη συνέχεια, επανήλθε κανονικά στη ροή της ενημέρωσης δίπλα στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

«Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο να δείτε τι… φράπα έκανε! Έξι μέρες τώρα, φράπα», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Όταν σας λέω εγώ ότι το πρωινό ξύπνημα δεν μας κάνει και πολύ καλό», δήλωσε από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: