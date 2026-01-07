Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Ανθή Βούλγαρη: Επέστρεψε στο “Κοινωνία Ώρα Mega” – «Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο»

Η παρουσιάστρια επανήλθε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα

Ανθή Βούλγαρη: Επέστρεψε στο “Κοινωνία Ώρα Mega” – «Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο»
Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε σήμερα στα καθήκοντά της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» μετά από προγραμματισμένη άδεια δύο ημερών. Η δημοσιογράφος αξιοποίησε τις αργίες της προηγούμενης εβδομάδας για να εξασφαλίσει ένα μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανανεωμένη και ζήτησε με χιούμορ ένα κοντινό πλάνο από τον σκηνοθέτη. Στη συνέχεια, επανήλθε κανονικά στη ροή της ενημέρωσης δίπλα στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ανθή Βούλγαρη: Εκτός του «Κοινωνία Ώρα Mega» σήμερα – Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

«Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο να δείτε τι… φράπα έκανε! Έξι μέρες τώρα, φράπα», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Όταν σας λέω εγώ ότι το πρωινό ξύπνημα δεν μας κάνει και πολύ καλό», δήλωσε από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ