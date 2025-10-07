Τατιάνα Στεφανίδου: Τι θα προβάλλεται στον ΣΚΑΪ μετά την οριστική διακοπή του «Power Talk»

Το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου ολοκλήρωσε τον κύκλο του μετά από μόλις έναν μήνα προβολής, με τον ΣΚΑΪ να προχωρά άμεσα σε αλλαγές στο πρόγραμμά του, επιλέγοντας να επενδύσει σε δοκιμασμένες αξίες του παρελθόντος.

Η απόφαση για τη διακοπή της εκπομπής ήρθε παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έγιναν από το κανάλι για να τονωθεί η τηλεθέαση. Αρχικά, το κανάλι προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στο format:

Το debate του «Power Talk» αντικαταστάθηκε από αποκλειστικές πληροφορίες και μαρτυρίες σε πολύκροτες υποθέσεις.

Δημιουργήθηκε μόνιμο πάνελ στην εκπομπή και καταργήθηκε η παρουσία κοινού.

στην εκπομπή και καταργήθηκε η παρουσία κοινού. Έγινε ακόμα και αισθητική αλλαγή στο σκηνικό, με την προσθήκη φωτεινής πινελιάς στο σκούρο φόντο της παρουσιάστριας.

Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Η τηλεθέαση παρέμεινε χαμηλή, με αποτέλεσμα το «Power Talk» να δημιουργεί γκρίνια και στην επόμενη ζώνη, επηρεάζοντας αρνητικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο ΣΚΑΪ αντέδρασε άμεσα, αλλάζοντας το πρόγραμμά του ήδη από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 17/10, η ζώνη των 17:45 θα καλυφθεί από γνωστές ελληνικές ταινίες.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ζωή Λάσκαρη, η Μαίρη Χρονοπούλου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Κώστας Βουτσάς, αναλαμβάνουν να δώσουν πλέον πάσα (lead in) στη Σία Κοσιώνη, ως σταθερές αξίες στην προτίμηση του κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κανάλι έχει την πρόθεση να διατηρήσει τους συνεργάτες της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, εντάσσοντάς τους σε όποιες άλλες παραγωγές είναι εφικτό.