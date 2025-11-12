Ανδρέας Μικρούτσικος: «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση με ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τη συνεχή εργασία και τον μισθό που λαμβάνει, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνεχίζονται.

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, ο παρουσιαστής θέλησε να μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται δραματικά.

«Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε που έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος; Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου», είπε αρχικά.

«Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον. Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα. Να αλλάξουνε και να αλλάξει πρώτα από όλα η αντιπολίτευση», συμπλήρωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: