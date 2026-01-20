Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Άγιος Έρωτας – Τρίτη (20/1): Η μικρή Ελευθερία μαθαίνει ποιοι είναι οι αληθινοί της γονείς

Όλα όσα θα παρακολουθήσουμε στο αποψινό επεισόδιο

Άγιος Έρωτας – Τρίτη (20/1): Η μικρή Ελευθερία μαθαίνει ποιοι είναι οι αληθινοί της γονείς
Πηγή: ALPHA
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις φέρνει το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας», καθώς η μικρή Ελευθερία έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για την καταγωγή της. Η Πόπη, νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει, αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια, η οποία θα ανατρέψει τις ισορροπίες.

Αναλυτικά τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του μια Στέρνα μισογκρεμισμένη. Ο πατέρας Νικόλαος αφήνει πίσω την κηδεία της μητέρας του και με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Κυριάκος αντίστοιχα ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Αν και η κατάστασή του Κλεάνθη είναι κρίσιμη, καταφέρνει να ενώσει την Ειρήνη και τον Αργύρη. Η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ότι οι βιολογικοί της γονείς είναι η Χλόη και ο Αργύρης.

Η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα.

Η νύχτα σκεπάζει τη Στέρνα και ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται για την ψυχή της Πετρούλας. Την ίδια στιγμή ένα νέο αστέρι αναδύεται στον ουρανό. Μια ψυχή που θα τους προσέχει πια όλους από ψηλά…

Δείτε παρακάτω το trailer:

