Άγιος Έρωτας – Τρίτη (20/1): Η μικρή Ελευθερία μαθαίνει ποιοι είναι οι αληθινοί της γονείς

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις φέρνει το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας», καθώς η μικρή Ελευθερία έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για την καταγωγή της. Η Πόπη, νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει, αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια, η οποία θα ανατρέψει τις ισορροπίες.

Αναλυτικά τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του μια Στέρνα μισογκρεμισμένη. Ο πατέρας Νικόλαος αφήνει πίσω την κηδεία της μητέρας του και με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Κυριάκος αντίστοιχα ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Αν και η κατάστασή του Κλεάνθη είναι κρίσιμη, καταφέρνει να ενώσει την Ειρήνη και τον Αργύρη. Η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ότι οι βιολογικοί της γονείς είναι η Χλόη και ο Αργύρης.

Η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα.

Η νύχτα σκεπάζει τη Στέρνα και ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται για την ψυχή της Πετρούλας. Την ίδια στιγμή ένα νέο αστέρι αναδύεται στον ουρανό. Μια ψυχή που θα τους προσέχει πια όλους από ψηλά…

