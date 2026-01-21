Δύο νέα πρόσωπα εισβάλλουν απόψε στις 22:00 στη σειρά «Άγιος Έρωτας», φέρνοντας απρόσμενες ανατροπές στις ισορροπίες της Στέρνας. Η έκτακτη εμφάνιση των νέων χαρακτήρων αναμένεται να κλονίσει τις ζωές των πρωταγωνιστών και να δώσει νέα τροπή στις καταιγιστικές εξελίξεις.

Τα δύο νέα πρόσωπα που θα δούμε στην σειρά

Κική (Μελίνα Βαμβακά)

Η Κική είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που δουλεύει ως καθαρίστρια στο Δρομοκαΐτειο. Τα σημάδια της ταλαιπωρίας και των κακουχιών που πέρασε σε όλη της τη ζωή είναι κάτι περισσότερο από εμφανή. Η Κική θα γνωρίσει τη Σοφία στην κλινική και θα αναπτύξει γρήγορα έναν ισχυρό δεσμό μαζί της.

Η Σοφία, αρχικά, θα πιστεύει πως έχει την Πετρούλα απέναντί της και θα είναι έτσι ο μόνος άνθρωπος που θα του ανοιχτεί.

Η Κική θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση της Σοφίας και προσπαθήσει μέσα από αυτήν να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την οικογένειά της και πιο συγκεκριμένα για τον πατέρα της Σοφίας, τον Παύλο. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς σύντομα θα αποκαλυφθεί ένα μεγάλο μυστικό…

Ηλίας (Γιώργος Νούσης)

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με λαμπρές σπουδές και στο εξωτερικό. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1964 με πρόθεση να εφαρμόσει πιο ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στη δημόσια ψυχιατρική περίθαλψη και διορίστηκε έτσι στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο.

Θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντιδραστικό και κάπως αυταρχικό χαρακτήρα του ιδρύματος και θα αντισταθεί στις αλόγιστες χρήσεις ηλεκτροσόκ, λοβοτομής και φαρμακευτικής καταστολής.

Θα ξεκινήσει θεραπευτικές συνεδρίες με τη Σοφία, βασισμένες στη συζήτηση, στην ανασύσταση μνήμης και στην ανάλυση ονείρων και τραύματος. Είναι ο μόνος που δεν βλέπει τη Σοφία ως επικίνδυνη, αλλά ως τραυματισμένο παιδί που φυλάκισε τη μνήμη της για να επιβιώσει.

Δείτε παρακάτω το trailer του αποψινού επεισοδίου: