Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη και με προβλήματα υγείας

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη ενόχληση της Ζωζώς Σαπουντζάκη από δημοσιεύματα που την παρουσιάζουν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και μάλιστα να είναι κατάκοιτη. Η θρυλική ντίβα του ελληνικού θεάματος εξέφρασε την αγανάκτησή της, τονίζοντας ότι τα όσα γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το θέμα έφερε στο φως η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η οποία μετέδωσε το σχετικό ρεπορτάζ για την αντίδραση της καλλιτέχνιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προβλήθηκαν, η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη και απογοητευμένη από την αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών ειδήσεων, οι οποίες θίγουν την προσωπική της ζωή και προκαλούν ανησυχία στο κοινό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ζωζώ Σαπουντζάκη: H ανάρτηση & οι ευχές της Finos Film για τα 92α γενέθλιά της (pic)

Η ίδια η ηθοποιός, μέσω του περιβάλλοντός της, διαμηνύει ότι η υγεία της είναι σε άριστη κατάσταση. Τα δημοσιεύματα που την εμφανίζουν καθηλωμένη στο κρεβάτι, δίνοντας μια εικόνα αδυναμίας, είναι πλήρως αναληθή και την έχουν θυμώσει ιδιαίτερα.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, παρά τα όποια περιστασιακά προβλήματα υγείας είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, εξακολουθεί να είναι δυναμική, να έχει όρεξη για ζωή και να βρίσκεται σε πλήρη δημιουργική δραστηριότητα.

Μάλιστα, η ίδια ετοιμάζει νέα σχέδια και δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα το κοινό της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: