Ζόζεφιν: Τα πρώτα λόγια μετά τον πνιγμό της γιαγιάς της – «Είμαι καλά τώρα, ευχαριστώ πολύ»

Η Ζόζεφιν επέστρεψε στη σκηνή, τραγουδώντας στο πλευρό του Διονύση Σχοινά στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» το βράδυ της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου. Λίγο πριν την εμφάνισή της, η γνωστή τραγουδίστρια δέχτηκε ερωτήσεις από τις τηλεοπτικές κάμερες, στις οποίες αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ξαφνική και τραγική απώλεια της γιαγιάς της.

Η 91χρονη γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, είχε χάσει τη ζωή της στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, συγκεκριμένα το μεσημέρι της 31ης Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Πόρτο Ράφτη, όταν η άτυχη γυναίκα, ενώ κολυμπούσε, εντοπίστηκε από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της. Παρά τη μεταφορά της στο Ασκληπιείο Βούλας, διαπιστώθηκε ο θάνατός της από πνιγμό.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονίζει η Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου… Θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω»

Οι πρώτες δηλώσεις της Ζόζεφιν

Η Ζόζεφιν θέλησε να κρατήσει μια διακριτική στάση, αποφεύγοντας να επεκταθεί στο θέμα. Η σύντομη απάντησή της ωστόσο ήταν καθησυχαστική ως προς τη συναισθηματική της κατάσταση.

«Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Εκτός από την απώλεια της γιαγιάς της, η Ζόζεφιν ρωτήθηκε και για τη φημολογία που τη θέλει να διεκδικεί τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Eurovision.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω στη Eurovision, είτε εκπροσωπήσω την Ελλάδα, είτε την Κύπρο», απάντησε η τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: