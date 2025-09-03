Συγκλονίζει η Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου… Θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω»

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ζόζεφιν, καθώς η γιαγιά της έχασε τη ζωή της την Κυριακή ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Αττικής.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μία πρώτη ανάρτηση στο Instagram για τον θάνατο της αγαπημένης της γιαγιάς, εκφράζοντας τα συναισθήματά της με λόγια αγάπης:

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».

Η συγκινητική αυτή ανάρτηση αναδεικνύει τον βαθύ δεσμό και την αγάπη που ένιωθε η Ζόζεφιν για τη γιαγιά της, στέλνοντας ένα μήνυμα μνήμης και ευγνωμοσύνης.

Δείτε την ανάρτηση της: