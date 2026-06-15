Νετανιάχου: Ο Τραμπ κι εγώ δεν τα έχουμε πάντα καλά – Υπερασπίζομαι τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ

Στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Ισραηλινών δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι ξέρει πώς να «αντισταθεί σθεναρά» στον Λευκό Οίκο για τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους περιορισμούς των ΗΠΑ στην ελευθερία δράσης του ισραηλινού στρατού εναντίον της Χεζμπολάχ και του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νετανιάχου αρνείται να πει αν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να χτυπήσει μόνο του το Ιράν ή να δράσει ανεξάρτητα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπως ρωτάει ένας δημοσιογράφος. Αλλά επιμένει ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ισραήλ στις επαφές του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από ημέρες αναφερόμενων τριβών μεταξύ των δύο ηγετών και δημόσιας κριτικής από τον Τραμπ προς τον πρωθυπουργό για αυτά τα ζητήματα.

Μιλώντας για τον Τραμπ, ο Νετανιάχου λέει: «Πολλές φορές συμφωνούμε απόλυτα, και υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες συμφωνούμε λιγότερο. Είμαι υπεύθυνος για τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Τα υπερασπίζομαι».

Σε μια πιθανή επίθεση στους πολιτικούς αντιπάλους που παρουσιάζει ως λιγότερο έμπειρους, ο Νετανιάχου προσθέτει: «Πρέπει να τους υπερασπιζόμαστε, όχι με πύρινη ρητορική. Πρέπει να γίνεται με σύνεση, και αυτό απαιτεί μεγάλη εμπειρία, μεγάλη σοφία και μεγάλη εξοικείωση με την αμερικανική αρένα. Απαιτεί μεγάλη, μεγάλη εμπειρία, και νομίζω ότι το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όταν είναι απαραίτητο, υπερασπίζομαι σταθερά τα συμφέροντα ασφαλείας μας».