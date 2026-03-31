Ζωή Κρονάκη: Η αποκάλυψη για την γνωριμία με τον σύζυγό της – «Ήταν προξενιό για άλλη γυναίκα»

Η Ζωή Κρονάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας, 30 Μαρτίου. Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια ανατρεπτική αποκάλυψη για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, η οποία ξεκίνησε από ένα προξενιό που προοριζόταν για άλλη γυναίκα.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση έγινε τυχαία σε ένα μαγαζί μέσω μιας κοινής φίλης, ενώ η αρχική υποψήφια σύντροφος τελικά αποχώρησε νωρίς από την παρέα. Η ίδια εντυπωσιάστηκε από το χαμόγελο και την ενέργεια του πολιτικού μηχανικού, παρά την αρχική της επιφύλαξη για τη μικρή διαφορά ηλικίας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο άντρας μου είναι πολιτικός μηχανικός. Τον γνώρισα σε ένα μαγαζί και ήταν προξενιό για άλλη γυναίκα, όχι για εμένα. Η άλλη εξαφανίστηκε, δεν την ήξερα. Ήταν μια κοινή φίλη, που μου είπε ότι θα πάει στο τάδε μαγαζί και με ρώτησε αν θα πάω. Εγώ δεν θα πήγαινα κι αυτή η κοπέλα ήταν φίλη με τον σύζυγό μου και του είπε να έρθει κι ότι θα ήταν με μία άλλη.

Εγώ τελικά αποφάσισα να πάω σε αυτό το μαγαζί κι έγινε. Η άλλη γυναίκα ήρθε κι έφυγε. Είπα ότι ο σύζυγός μου είχε ωραίο χαμόγελο κι ωραία ενέργεια. Όταν άκουσα ότι του ρίχνω 2,5 χρόνια, δεν μου άρεσε. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου και του έδωσα επίτηδες ένα ψηφίο λάθος. Το έψαξε και με βρήκε και το πρώτο διάστημα με κυνήγησε. Πήρε τηλέφωνο την κοινή μας γνωστή και το έψαξε», είπε η Ζωή Κρονάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ο σύζυγος της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας είναι ο Τάσος Παναγιώταρης. Το ζευγάρι είναι μαζί αρκετά χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Κρυσταλλία και τον Δημήτρη.

Η παρουσιάστρια έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι δουλεύουν ενεργά πάνω στη σχέση τους, έχοντας μάλιστα παρακολουθήσει σεμινάρια βελτίωσης της επικοινωνίας τους.

Δείτε παρακάτω τον σύζυγό της: