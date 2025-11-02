Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Αν έχω καβαλήσει το καλάμι, είναι δικό μου!»

H Ζενεβιέβ Μαζαρί βρέθηκε την Κυριακή (02/11) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που γίνονται σε βάρος της ανά καιρούς, αναφέροντας ότι αν έχει καβαλήσει το καλάμι, αυτό παραμένει δικό της.

Ο ρεπόρτερ της ανέφερε κάποια αρνητικά σχόλια ένα από αυτά ανέφερε: «Η Ζενεβιέβ πρέπει να ξεκαβαλήσει ολίγον… κάνει κρα για πλάνο και για να γίνει viral».

«Ποιανού καλάμι έχω κλέψει; Θέλω να μου πείτε. Είναι δικό μου και ό,τι θέλω θα το κάνω. Μπορώ να το καβαλήσω να φτάσω στον Άρη. Εντάξει; Δικό μου είναι», απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείο εκείνη.

Μιλώντας για τον ευτυχισμένο της γάμο, υπογράμμισε: «Με τον άντρα μου είμαστε 20 χρόνια μαζί. Μου αρέσει να του κάνω σκηνές, να μου κάνει σκηνές. Ακόμα διεκδικούμε ο ένας τον άλλο.

Με τον άντρα μου συνεχίζουμε να βγαίνουμε ραντεβού. Μεγαλώνουμε δύο παιδιά και επιβάλλεται να βγαίνουμε ραντεβού. Αν έχω να δώσω μια συμβουλή στις γυναίκες, είναι να θυμούνται να είναι ερωτεύσιμες και να απαιτούν από τον σύντροφό τους να συνεχίσουν να υπάρχουν ως ζευγάρι».

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε και για το First Dates.

«Περνάμε πάρα πολύ όμορφα, ενώνουμε κόσμο, ερωτευόμαστε», είπε, συμπληρώνοντας σε όσους λένε ότι είναι «στημένη» η εκπομπή: «Παιδιά, πραγματικά, δεν ξέρω… Ο συγγραφέας του Λάνθιμου να μας είχε γράψει τα σενάρια τέτοια φαντασία δεν θα είχε. Δεν γίνεται να στηθεί αυτό το πράγμα. Κατ΄ αρχήν βρείτε τους, (σ.σ. τους παίκτες) είναι εκεί έξω. Γιατί δεν τους ρωτάτε; Είναι κανονικοί άνθρωποι και έχουμε ενώσει πάρα πολλά ζευγάρια».

«Μου έλειπε το GNTM και μακάρι να πάει κι άλλη σεζόν κι άλλη σεζόν κι άλλη σεζόν», ανέφερε ακόμα για το GNTM.

Τέλος όταν ερωτήθηκε αν θα τηλεφωνούσε on air στη Βίκυ Καγιά απάντησε με ειλικρίνεια «όχι».