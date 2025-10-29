Παρασκευή Κερασιώτη: Γέννησε η πρώην παίκτρια του GNTM – Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η πρώην παίκτρια του GNTM, Παρασκευή Κερασιώτη, καθώς έγινε για πρώτη φοράα μητέρα και θέλησε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών με το νεογέννητο γιο της μέσα από το μαιευτήριο έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία.

Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο».

Η ίδια λίγες ημέρες νωρίτερα μιλώντας στο «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή είχε αποκαλύψει ότι στο μωράκι της θα δώσει το όνομα Νικόλας. Είναι το όνομα του μπαμπά της που έχει «φύγει» από τη ζωή.