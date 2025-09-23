Β. Πατουλίδου: «Ο Π. Δήμας έκανε λάθος δημοπρατώντας την δάδα, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα»

Η απόφαση του Πύρρου Δήμα να δημοπρατήσει την Ολυμπιακή δάδα του από τους Αγώνες του Λονδίνου το 2012, στο “Cash or Trash”, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Αν και η δάδα πουλήθηκε για 10.200 ευρώ, με το ποσό να διατίθεται στα Παιδικά Χωριά SOS, η κίνησή του διχάζει.

Πώς σχολίασε η Βούλα Πατουλίδου την κίνηση του Πύρου Δήμα:

Η Βούλα Πατουλίδου, καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», τοποθετήθηκε για τη δημοπρασία της Ολυμπιακής δάδας του Πύρρου Δήμα στο «Cash or Trash».

«Δεν ξέρω αν θα σώσει αυτό τα Παιδικά Χωριά SOS. Ο σκοπός στρογγυλεύει λίγο τις αντιδράσεις. Θα μπορούσα να πω ότι ένα λάθος μπορεί να κάνει και η Ολυμπιακή Επιτροπή, που αγαπώ και τιμώ. Ακόμα και στον στρατό όταν μπήκαμε, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, τους οποίους δεν μας τους είπαν ποτέ. Θα μπορούσε λοιπόν, η Ολυμπιακή Επιτροπή να μας πει ποιοι είναι οι κανόνες. Κάποια πράγματα μπορεί να σου ξεφεύγουν. Θεωρώ ότι δεν έγινε κακοπροαίρετα, υπάρχουν ελαφρυντικά», είπε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

«Είναι εύκολο να κρίνεις και εύκολο να κατακρίνεις. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Πύρρος είναι ένας μεγάλος αθλητής. Από εκεί και πέρα έγινε ένα λάθος. Τι θα γίνει τώρα; Να του πάρουμε το κεφάλι; Είναι το χειρότερο λάθος που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα», κατέληξε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: