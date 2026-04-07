Βίκυ Καγιά: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε πασχαλινά κουλουράκια – Το στιγμιότυπο που ανέβασε (pic)

Σε πασχαλινή διάθεση μπήκε η Βίκυ Καγιά, η οποία αποφάσισε να μπει στην κουζίνα και να φτιάξει τα δικά της παραδοσιακά κουλουράκια. Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τη διαδικασία, δείχνοντας το ταψί με τα καλοσχηματισμένα δημιουργήματά της πριν από το ψήσιμο.

Όπως ανέφερε σε χθεσινές της δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», η παρουσιάστρια και μοντέλο σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις γιορτές για να ξεκουραστεί πραγματικά.

Το φετινό Πάσχα θα το περάσει αποκλειστικά με την οικογένειά της, δίνοντας προτεραιότητα σε στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση, έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου»

Στις δηλώσεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η Βίκυ Καγιά ανέφερε επίσης: «Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια το απολαμβάνω πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον μου έρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε.

Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου. Εμένα πάντα η Μπέττυ μου φαίνεται μια υπέροχη ιδέα. Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια να κάνει, και της εύχομαι να κάνει το καλύτερο για αυτήν».

