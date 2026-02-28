Βίκυ Καγιά: Οικογενειακή απόδραση για σκι στην καρδιά των Άλπεων

Στο κατάλευκο Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων ταξίδεψε η Βίκυ Καγιά μαζί με τα παιδιά της, απολαμβάνοντας χειμερινές στιγμές χαλάρωσης.

Το γνωστό μοντέλο ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή της, ποζάροντας μέσα στο χιονισμένο τοπίο με κομψό ski outfit και χαμόγελο. Στο πλευρό της βρίσκονταν η κόρη της, Μπιάνκα, και ο γιος της, Κάρολος Ηλίας, με τους οποίους πέρασε όμορφες οικογενειακές στιγμές στις χιονισμένες Άλπεις.

Τα παιδιά έδειχναν να χαίρονται κάθε στιγμή στο ορεινό τοπίο, είτε παίζοντας στο χιόνι είτε απολαμβάνοντας χαλαρές οικογενειακές βόλτες σε έναν από τους πιο φημισμένους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης.

Το Κουρσεβέλ, με τον κοσμοπολίτικο αέρα και τις ξακουστές πίστες σκι, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς, οικογενειακής θαλπωρής και μια ευκαιρία για τη Βίκυ Καγιά να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς της.

Η Βίκυ Καγιά είναι λάτρης των χειμερινών σπορ και ιδιαίτερα του σκι, στο οποίο φαίνεται πως έχει μυήσει από νωρίς και τα παιδιά της.