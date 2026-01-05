Βίκυ Καγιά: «Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μια μαμάς είναι να βλέπει το παιδί της να γράφει γράμμα στον Άγιο Βασίλη»

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε το πρωί της Δευτέρας (05.01) η Βίκυ Καγιά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις όμορφες χριστουγεννιάτικες στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της.

«Θέλω για τη νέα χρονιά να ευχηθώ μόνο αφθονία. Συναισθημάτων, αγάπης, πραγμάτων, καταστάσεων, χρημάτων. Ό,τι αφθονία θέλει ο καθένας στη ζωή του να φέρει», ανέφερε αρχικά.

«Εξυπακούεται ότι γράψαμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Τα παιδιά το έγραψαν μόνα τους γιατί πλέον μπορούν και γράφουν. Πριν από δύο χρόνια τα έγραφα εγώ και είναι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που μπορεί να βιώσει μια μαμά», πρόσθεσε.

«Τα καλύτερα δώρα που πήρα φέτος ήταν τα φιλιά και οι αγκαλιές από τα παιδιά μου και τον άντρα μου. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο για εμένα. Περάσαμε μια δύσκολη συναισθηματικά χρονιά, με διάφορα θέματα οικογενειακά υγείας, σε πολύ στενούς ανθρώπους που αγαπάμε, οπότε οι αγκαλιές, τα φιλιά και η υγεία είναι το μόνο πράγμα που θέλω για φέτος», συμπλήρωσε.