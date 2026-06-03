Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) στο κέντρο της Ναυπάκτου, όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές περαστικών.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, με την τύχη και τα γρήγορα αντανακλαστικά των πολιτών να αποτρέπουν μια βέβαιη τραγωδία.

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Το χρονικό της «τρελής» πορείας

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα, το οποίο κινείταν με κατεύθυνση από τη Λαγκαδούλα προς το λιμάνι, πέρασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και ακολούθησε μια ισοπεδωτική πορεία μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Στο πέρασμά του, το όχημα παρέσυρε, τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης, έξι σταθμευμένες μοτοσικλέτες και δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η απουσία τραυματιών χαρακτηρίζεται ως θαύμα, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά πριν από την πρόσκρουση, στα τραπεζοκαθίσματα που διαλύθηκαν καθόταν μια παρέα νεαρών, η οποία είχε αποχωρήσει εγκαίρως.

Την ίδια ώρα, βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που μια μητέρα, αντιλαμβανόμενη την τρελή πορεία του οχήματος, σπρώχνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το ανήλικο κορίτσι της μέσα σε κατάστημα, σώζοντάς το από βέβαιο τραυματισμό.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ωστόσο αποχώρησε καθώς δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια διακομιδή.

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Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου από τον ηλικιωμένο οδηγό τελούν υπό διερεύνηση από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.