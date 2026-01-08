Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Ο Γιώργος Παπαδάκης έβαζε ψυχή σε ό,τι έκανε – Αυτό είναι μάθημα και για τους νεώτερους»

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου παρευρέθηκε στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου συναδέλφου της. Με εμφανή συγκίνηση, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην κοινή τους τηλεοπτική πορεία και στους στενούς δεσμούς που τους συνέδεαν όλα αυτά τα χρόνια.

Στις δηλώσεις της προς τις κάμερες, τόνισε πως ο εκλιπών έβαζε την ψυχή του σε κάθε του βήμα και χαρακτήρισε τη στάση ζωής του ως ένα σπουδαίο μάθημα, υπογραμμίζοντας το πάθος και την ειλικρίνεια με τα οποία υπηρέτησε τη δουλειά του.

Τα συγκινητικά λόγια της Βίκυς Χατζηβασιλείου

«Ο Γιώργος ήταν η καθημερινή συνήθεια όλης της Ελλάδας και τώρα θα είναι η μεγάλη απώλεια όλης της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε μαζί το “Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο, ήμουν εκεί από την πρώτη εβδομάδα. Δημιουργήσαμε μαζί κάτι που δεν πίστευε κανείς ότι θα περπατήσει στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Δεν το πίστευε κανείς, ο Γιώργος το πίστευε από την αρχή. Εγώ πίστευα στον Γιώργο γιατί ήταν ένας… Λέω ήταν και δεν το πιστεύω», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Κρατάω ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, ότι έβαζε ψυχή σε οτιδήποτε έκανε. Και αυτό να το καταλάβουν και οι νεότεροι, ότι για να πετύχεις πρέπει να βάλεις πραγματικά ψυχή, χρόνο και αφοσίωση, διαφορετικά δεν προχωράς και δεν έχεις αποτελέσματα. Ο Γιώργος μας το δίδαξε αυτό σε όλους».

«Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχω μάθει, για όλα όσα μοιραστήκαμε, για τις ωραίες και τις δύσκολες στιγμές. Είναι μια δύσκολη απώλεια. Από εκείνον θα μου λείψει εκείνος», δήλωσε κλείνοντας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: