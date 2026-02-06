Η Βικτόρια Μπέκαμ αποδεικνύει πως η επιχειρηματική της ευφυΐα μπορεί να νικήσει ακόμη και τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές. Παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος μήνας χαρακτηρίζεται ως ένας από τους χειρότερους της ζωής της σε προσωπικό επίπεδο, μετά τις σοκαριστικές δηλώσεις του γιου της, Μπρούκλιν, η επαγγελματική της πορεία γνωρίζει μια πρωτοφανή εκτόξευση.

Το νέο της foundation, το οποίο κοστίζει 104 λίρες (περίπου 125 ευρώ), έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες εβδομάδες, με τις περισσότερες από τις 19 αποχρώσεις του να είναι πλέον εξαντλημένες και να δημιουργούνται τεράστιες λίστες αναμονής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε από την υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας – Στο πλευρό της η οικογένειά της

Η επιτυχία του συγκεκριμένου προϊόντος δεν είναι τυχαία, καθώς η ανάλαφρη υφή του και η τεχνολογία κυτταρικής ανανέωσης που περιέχει, το έχουν καταστήσει αντικείμενο λατρείας στο TikTok και το Instagram.

Η ίδια η Βικτόρια προωθεί το προϊόν μέσα από δικά της βίντεο-μαθήματα, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της επιβεβαιώνουν πως το χρησιμοποιεί καθημερινά και η ίδια.

Παράλληλα με το foundation, οι πωλήσεις των υπόλοιπων προϊόντων της παρουσιάζουν αντίστοιχη δυναμική, με το περίφημο μολύβι ματιών της να πωλείται πλέον κάθε 30 δευτερόλεπτα σε κάποιο σημείο του πλανήτη.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση αμέσως μετά τη δημόσια ρήξη με τον γιο της.

Οι θαυμαστές της φαίνεται να παίρνουν το μέρος της στη διαμάχη, στηρίζοντάς την έμπρακτα μέσω των αγορών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η «ψήφος εμπιστοσύνης» βοήθησε τo Victoria Beckham Beauty να αυξήσει τα έσοδά του κατά 26% σε σύγκριση με πέρυσι, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 112,7 εκατομμύρια λίρες και την εταιρεία να περνά επιτέλους σε κερδοφορία μετά από χρόνια ζημιών.

Ενώ η προσωπική της ζωή δοκιμάζεται από τις κατηγορίες του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ, η ίδια παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της, βλέποντας το κοινό να την επιβραβεύει όχι μόνο ως είδωλο της μόδας, αλλά και ως μια απόλυτα επιτυχημένη επιχειρηματία.