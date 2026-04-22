Βικτόρια Μπέκαμ: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη ρήξη με τον γιο της, Brooklyn
Το «τείχος» του David και τα κοινά όνειρα
Σε μια σπάνια και συναισθηματικά φορτισμένη τηλεοπτική εμφάνιση προχώρησε η Victoria Beckham, σπάζοντας τη σιωπή της μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον πρωτότοκο γιο της, Brooklyn.
Παρά την ένταση των τελευταίων μηνών, η σχεδιάστρια επέλεξε μια στάση ανωτερότητας, αποφεύγοντας τις ονομαστικές αναφορές, αλλά στέλνοντας σαφή μηνύματα ενότητας.
«Η οικογένεια πάνω από όλα»
Η Victoria Beckham επικεντρώθηκε στον ρόλο της ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, υπογραμμίζοντας τις αξίες που διέπουν το σπίτι της. Τόνισε ότι για την ίδια και τον David Beckham, η άνευ όρων αγάπη και η προστασία των παιδιών τους παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.
Παραδέχθηκε ότι η οικογένεια προηγείται κάθε δυσκολίας, επιλέγοντας να εστιάσει στη θετική πλευρά των πραγμάτων και δηλώνοντας «ευλογημένη» για όσα έχει καταφέρει.
Το «τείχος» του David και τα κοινά όνειρα
Στον αντίποδα, η στάση του Brooklyn Beckham φαίνεται να σκληραίνει. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα (19 Ιανουαρίου), ο ίδιος άφησε αιχμηρά υπονοούμενα κατά των γονέων του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί καμία επανασύνδεση.
Πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, τις οποίες επικαλείται το ET, αναφέρουν πως ο Brooklyn είναι αποφασισμένος να διακόψει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με την οικογένειά του, μετατρέποντας την εσωτερική διαμάχη σε ένα οριστικό «διαζύγιο» από το παρελθόν του.
